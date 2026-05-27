ロッキーズは菅野智之投手（36）が27日（日本時間28日）の敵地でのドジャース戦に先発することを発表した。すでにドジャースは大谷翔平投手が（31）が先発することを発表しており、日本投手の投げ合いが実現することとなった。ロッキーズのシェーファー監督は前日25日（同26日）には「菅野の登板はまだ決まっていない。水曜に投げるかもしれないし、ズレるかもしれない」としていたが、この日になって先発が決定。菅野は22日（