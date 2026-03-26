英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」から、サンリオの人気キャラクター・ハローキティとのコラボレーション第2弾が登場♡2026年6月5日（金）より、全国のCath Kidston直営店と公式オンラインストアで発売されます。今回はバッグやポーチ、Tシャツに加えて文具も仲間入り。Cath Kidstonらしい華やかなプリントと、ハローキティの愛らしさが重なった、心ときめ