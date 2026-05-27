◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。メジャー通算７００打点には残り「２」、３００本塁打までは残り「１２」。相手先発左腕フリーランドとは、通算１１打数７安打２本塁打、５打点、打率６割３分６厘と好相性なだけに、５戦ぶり９