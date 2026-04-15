スズキ名車「カタナ」の魂を継ぐ「本格スポーツカー」！

毎年、数多くの魅力的なチューニングカーやコンセプトモデルが登場し、クルマ好きを熱狂させるカスタムカーの祭典「東京オートサロン」。

次々と新たなカスタムトレンドが生まれるなか、過去の同イベントで発表され、今なお“語り草”となっている衝撃的な一台が度々話題に上ります。

【画像】超カッコイイ！ これが「カタナ」の魂を継ぐスズキ「本格スポーツカー」です！（27枚）

それが、スズキが「東京オートサロン2020」で世界初公開した「スイフトスポーツ KATANA（カタナ）エディション」です。

このモデルの精神的な支柱となっているのは、車名が示す通り、スズキが世界に誇る大型二輪車「KATANA」です。

1980年のドイツ・ケルンショーで衝撃的なデビューを飾った初代KATANAは、日本刀をモチーフにした鋭利で前衛的なスタイリングによって世界中のライダーを虜にし、バイク史に残る名車として今なお語り継がれています。

そして2019年、スズキは最新の998ccエンジンと先進技術を搭載し、この伝説的モデルを現代の「新型KATANA」として蘇らせました。

「この新たなKATANAが放つ鋭い世界観を、スズキを代表する四輪ホットハッチであるスイフトスポーツに注入したらどうなるか――」。

そんな、二輪と四輪の両方を自社で手掛けるスズキならではの遊び心と情熱から生まれたのが、このスイフトスポーツ KATANAエディションでした。

エクステリアは、単なるカラーリングの変更にとどまらない本格的な作り込みが施されています。

まず目を引くのは、二輪車のKATANAの筋肉質な造形をヒントに大きく張り出したワイドフェンダーです。

これにより、本来はコンパクトなスイフトスポーツが、地を這うようなグラマラスなシルエットへと変貌。

ボディカラーにはKATANAの象徴である「プレミアムシルバーメタリック」を採用し、そこに日本刀の鋭い切れ味や熱い情熱を連想させる鮮烈なレッドのラインがサイドを走ります。

フロントバンパー下部やホイールにも赤いアクセントが散りばめられ、静寂なシルバーの中に秘めた走りの魂が表現されていました。

インテリアの仕上げも、二輪ファンの心をくすぐる秀逸なものでした。

インパネの加飾パネルには、高熱を帯びて虹色に焼けたチタンマフラーを彷彿とさせる「グラデーションチタン」調のデザインを採用。

さらにシートやステアリングには、ボディのアクセントとリンクする赤いステッチがあしらわれ、コックピットに座るだけで胸が高鳴るような特別な空間が演出されていました。

実はこのコンセプトモデルが登場する前年の2019年5月、オランダにおいて30台限定で「スイフトスポーツ KATANA」という特別仕様車が販売された経緯があります。

しかし、オートサロンに出展されたモデルは、そこからさらにワイドボディ化などの過激なカスタマイズが施された、いわば「完全版」とも言える仕様でした。

会場ではモチーフとなった二輪車のKATANAと並べて展示され、ブランドの統一感と高い親和性をアピールしていました。

この伝説的なコンセプトカーについて、現在でもネット上では話題に上がり、「このワイドボディのままで市販化してほしかったなぁ」「スズキにしか作れない二輪と四輪の究極のコラボレーション！」といった称賛の声が絶えません。

また、「普段はバイク乗りだけどこのスイフトなら本気で欲しい」「チタン焼け風のインパネはスイスポの最終型で実現したね」「分かる人には分かる、マニア心をくすぐる演出がたまらん！」と、二輪ファンやスズキ好きからの熱狂的なコメントも多く見受けられます。

美しさと高い走行性能、そして操る楽しさという共通の哲学によって見事な共演を果たした二つの名車。

スイフトスポーツ KATANAエディションは、スズキというメーカーが持つ独自のオリジナリティとモノづくりへの深い愛情を象徴する一台として、これからもファンの記憶の中で鮮烈に走り続けることでしょう。