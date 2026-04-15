『ボーダレス』第2話 “桃子”土屋太鳳＆“蕾”佐藤勝利、警視庁-神奈川県警に関わる射殺事件を捜査
土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）がダブル主演を務め、井ノ原快彦、北大路欣也が共演するドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）の第2話が15日の今夜放送される。
【写真】井ノ原快彦演じる赤瀬課長がメロい
本作はトラックで爆走する捜査本部を題材にした新感覚の刑事ドラマ。警察庁が試験的に運用を決めた移動捜査課に所属する個性派刑事たちの活躍を描き出す。脚本を担当するのは劇場版最新作の公開も控えている『踊る大捜査線』シリーズや木村拓哉主演の『教場』シリーズを手がけた君塚良一。
■第2話あらすじ
神奈川県警の北高津署に国枝将司（野間口徹）という男が「人を殺した」と自首してくる。同じ頃、東京都世田谷区の公園で拳銃で撃たれた死体が発見され、財布に残っていた免許証から被害者は高級腕時計を輸入販売している玉城すすむ（河野裕一郎）だと判明。国枝を逮捕した北高津署と、死体が発見された世田谷南署の両方に捜査本部が設置されたため、仲沢桃子（土屋）ら移動捜査課にも出動命令が出る。
捜査本部は2つだが事件は一つという状況で、なんとか合同捜査に持ち込みたいと考える赤瀬則文（井ノ原）だったが、神奈川県警と警視庁のメンツのぶつかり合い、調整担当の天尾美青（優香）はめんどくさそうな様子を見せるのだった。
案の定、神奈川県警と警視庁は互いに一歩も譲る気配を見せない。ついに警察庁から捜査指揮命令が下され、移動捜査課の一番星が合同捜査本部となり、黄沢蕾（佐藤）が運転する2号車＝取り調べ室も合流する。
さっそく2号車で取り調べがスタートするが、被疑者の国枝は神奈川県警の取り調べに対し怯えた様子も不安そうな表情も見せず「通りすがりの見知らぬ人を拳銃で撃った」と供述。拳銃の入手経路については「黙秘」を貫く。しかし警視庁の取り調べになった途端、供述を翻した挙げ句、拳銃の入手経路まで明かす。前後の取り調べで正反対の供述をする国枝に、蕾は「ふざけてんですか!?」と詰め寄る。
その後も、またのらりくらりと供述を変えていく国枝。被疑者の真の目的を探るべく、赤瀬は国枝の過去をもう一度徹底的に洗い直すことを命じる。すると意外な事実が浮かび上がる！
ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』はテレビ朝日系にて毎週水曜21時放送。
【写真】井ノ原快彦演じる赤瀬課長がメロい
本作はトラックで爆走する捜査本部を題材にした新感覚の刑事ドラマ。警察庁が試験的に運用を決めた移動捜査課に所属する個性派刑事たちの活躍を描き出す。脚本を担当するのは劇場版最新作の公開も控えている『踊る大捜査線』シリーズや木村拓哉主演の『教場』シリーズを手がけた君塚良一。
神奈川県警の北高津署に国枝将司（野間口徹）という男が「人を殺した」と自首してくる。同じ頃、東京都世田谷区の公園で拳銃で撃たれた死体が発見され、財布に残っていた免許証から被害者は高級腕時計を輸入販売している玉城すすむ（河野裕一郎）だと判明。国枝を逮捕した北高津署と、死体が発見された世田谷南署の両方に捜査本部が設置されたため、仲沢桃子（土屋）ら移動捜査課にも出動命令が出る。
捜査本部は2つだが事件は一つという状況で、なんとか合同捜査に持ち込みたいと考える赤瀬則文（井ノ原）だったが、神奈川県警と警視庁のメンツのぶつかり合い、調整担当の天尾美青（優香）はめんどくさそうな様子を見せるのだった。
案の定、神奈川県警と警視庁は互いに一歩も譲る気配を見せない。ついに警察庁から捜査指揮命令が下され、移動捜査課の一番星が合同捜査本部となり、黄沢蕾（佐藤）が運転する2号車＝取り調べ室も合流する。
さっそく2号車で取り調べがスタートするが、被疑者の国枝は神奈川県警の取り調べに対し怯えた様子も不安そうな表情も見せず「通りすがりの見知らぬ人を拳銃で撃った」と供述。拳銃の入手経路については「黙秘」を貫く。しかし警視庁の取り調べになった途端、供述を翻した挙げ句、拳銃の入手経路まで明かす。前後の取り調べで正反対の供述をする国枝に、蕾は「ふざけてんですか!?」と詰め寄る。
その後も、またのらりくらりと供述を変えていく国枝。被疑者の真の目的を探るべく、赤瀬は国枝の過去をもう一度徹底的に洗い直すことを命じる。すると意外な事実が浮かび上がる！
ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』はテレビ朝日系にて毎週水曜21時放送。