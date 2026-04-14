日向坂46、17thシングル「Kind of love」ジャケットアートワーク公開 表題曲「Kind of love」の先行配信も決定
アイドルグループ・日向坂46の17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）のジャケットアートワークが14日、公開となり、あわせて表題曲「Kind of love」の先行配信も決定した。
【画像】日向坂46のエネルギッシュの魅力が全開！公開されたアートワーク
今回、アートディレクションを手掛けたのは高木公美子氏（ONPHA）。今作のジャケットアートワークのテーマは「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」。前作「クリフハンガー」のアートワークで、暗闇から光へと辿りついたメンバー。先日解禁された最新アーティスト写真でも眩いばかりの光がメンバーを照らしている。その光は、彼女たちのエネルギーとなり、抑えきれない衝動へと変化し、そのエネルギーを躍動感と共に爆発させた様子が切り取られている。
また表題曲「Kind of love」の音源は、16日午前0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートすることも発表された。
【画像】日向坂46のエネルギッシュの魅力が全開！公開されたアートワーク
今回、アートディレクションを手掛けたのは高木公美子氏（ONPHA）。今作のジャケットアートワークのテーマは「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」。前作「クリフハンガー」のアートワークで、暗闇から光へと辿りついたメンバー。先日解禁された最新アーティスト写真でも眩いばかりの光がメンバーを照らしている。その光は、彼女たちのエネルギーとなり、抑えきれない衝動へと変化し、そのエネルギーを躍動感と共に爆発させた様子が切り取られている。
また表題曲「Kind of love」の音源は、16日午前0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートすることも発表された。