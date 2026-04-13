古代の味を再現！「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」がMakuakeで販売開始



食欲は、2025年に築地本願寺「はなまつり」にて1日限定で提供され反響を呼んだ「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」のレトルト化プロジェクトを開始。同プロジェクトは、お釈迦様の誕生日である4月8日(水)10:00の「はなまつり」の日より、応援購入サービス「Makuake」でスタートし、5月10日(日)22:00まで開催する。

お釈迦様が食べたかもしれないカレーの特徴

「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」は、カレー・スパイス料理の商品企画・レシピ開発を手がける食欲の代表竹中氏が、新宿ゴールデン街での僧侶との出会いをきっかけに、お釈迦様が生きた時代の食文化に着目し開発された。

古代インドの伝承医療であるアーユルヴェーダ文献研究や初期仏教の食文化研究者への取材を元に、当時の材料でレシピを構築している。

タイムマシーンに乗って「食」の旅をするロマンを持って、太古のカレーを再現。このカレーをきっかけに仏教の楽しさが広がってほしいという願いも込められている。

約2,500年前の食文化に基づく食材選定



初期仏教の僧侶達には、労働が禁止されており、いただいたものを全て食べるという托鉢文化があった。この背景からヤギ・鹿・豚などの肉類も食べていたとする研究者も多く、今回は鶏肉を使用している。



一方で、現代カレーの基本材料であるトマト・唐辛子・ターメリックは使用していない。トマトと唐辛子は、インド伝来が1500年代の大航海時代と言われており、2,500年前のインドには存在せず、当時のターメリックは薬や染料としての扱いが主だったとする説を採用している。

古来より伝わる7種のスパイスを厳選



そこで「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」には、当時の辛味の主役であったヒハツ(長胡椒)、黒胡椒、生姜など7種のスパイスを使用。東インドエリアで古くから伝わるミックススパイス「パンチフォロン」の原型を参考にしている。

油は当時主流のごま油、うま味の補填には仏教用語にある乳製品「醍醐」の背景からヨーグルトを使用している。

「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」は、2025年の築地本願寺「はなまつり」でわずか3時間で完売し、SNSでも反響を呼んだカレーのレトルト版となっている。



今回の販売に際し、浄土真宗本願寺派 僧侶 大坪了安氏からは「古代インドの食文化や歴史の痕跡に触れる、あなたにとっての新たな縁となりますように。(一部抜粋)」、



曹洞宗 雲興山 榮林寺 副住職 實淨和暎氏(X：カレー妖怪)からは「仏教にある「八万四千の法門」のひとつとして、このカレーが新たな入口になれば幸いです。(一部抜粋)」、



龍谷大学 世界仏教文化研究センター嘱託研究員 井上綾瀬氏からは「カレーが釈迦や舎利弗・目連・摩訶迦葉達が生き生きと暮らす古代ロマンへご案内します。(一部抜粋)」といった応援コメントも寄せられた。

Makuake限定の特典セットと割引プラン



Makuakeでは、レトルトカレーに加えて知識と一緒に楽しめるよう、今回のレシピ開発における研究取材・調査の内容をまとめた「古代インド食文化研究レポート」と「再現レシピ」をセットにして届ける。



さらに、より深く没頭できるアイテムとして「お釈迦様が食べたかもしれないカレー」Tシャツ(サイズ：S〜XL)も用意。衣でお釈迦様を感じる没入型の食体験を届ける。

これらの限定セットは数量・期間限定販売され、支援のタイミングに応じて最大16％〜35％OFFで応援購入が可能だ。

リターン内容の一例として、どんな味なのか気になる人に向けた「超早割・35％OFF」のレトルトカレー1個のミニマムプランや、夫婦や友人とのシェアに最適な「超早割・32％OFF」の2個セットが用意されている。また、家族や友人と一緒に歴史を楽しむのにおすすめな「早割・23％OFF」の5個セットなども展開される。

プランによってリターン品の構成や数は異なり、レトルトカレー以外の「古代インド食文化研究レポート」「再現レシピ」「オリジナルTシャツ」は一般販売を行わないMakuake限定品となっている。

幅広い実績を持つ開発者によるプロジェクト



同商品のレシピ開発は、フードコンテンツプロデューサーの竹中氏が担当している。カレーやスパイスに関わるコンテンツプロデュース事業、商品開発、広告企画などを展開し、著名アーティストのレトルトカレーなどを手がけた実績を持つ。

2,500年前の食文化に没入できる特別なカレーを、Makuakeでチェックしてみては。

Makuake公式サイト：https://www.makuake.com

プロジェクト名：【築地本願寺はなまつり2025で即完！】 1日限定の幻カレーがレトルトで誕生！

食欲 公式サイト：https://syokuyoku.co.jp

(丸本チャ子)