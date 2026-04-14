・「桜と聞いて、連想する食べ物は？」の結果は…

・1位 …桜もち 80%

・2位 桜エビ 12%

・3位 桜肉 3%

・4位 桜大根 3%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「桜と聞いて、連想する食べ物は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「桜と聞いて、連想する食べ物は？」