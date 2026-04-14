スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「桜と聞いて、連想する食べ物は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「桜と聞いて、連想する食べ物は？」

・「桜と聞いて、連想する食べ物は？」の結果は…


・1位 …桜もち 80%
・2位 桜エビ 12%
・3位 桜肉 3%
・4位 桜大根 3%
　
※小数点以下四捨五入

15,655票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

桜エビとショウガのご飯


【材料】（2人分）

干し桜エビ 10g
ショウガ 1片
枝豆(冷凍) 80g
お米 1.5合
  昆布(10cm角) 1枚
  白だし 大さじ 1
  酒 大さじ 1

【下準備】

1、ショウガは皮をむき、みじん切りにする。昆布はぬれ布巾で汚れを拭き取る。枝豆は解凍して、サヤから取り出す。お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。



【作り方】

1、炊飯器にお米を入れ、白だしと酒を加えて炊飯器の1.5合目盛までの水を加えたらひと混ぜし、干し桜エビ、ショウガ、昆布をのせて炊く。



2、炊き上がったら昆布を取り出し、枝豆を加えて全体を混ぜ、器に盛る。

生の枝豆が手に入れば、塩ゆでして加えて下さい。



【このレシピのポイント・コツ】

お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。

(E・レシピ編集部)