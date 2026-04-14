「桜と聞いて、連想する食べ物は？」＜回答数15,655票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第499回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「桜と聞いて、連想する食べ物は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「桜と聞いて、連想する食べ物は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
桜エビとショウガのご飯
【材料】（2人分）
干し桜エビ 10g
ショウガ 1片
枝豆(冷凍) 80g
お米 1.5合
昆布(10cm角) 1枚
白だし 大さじ 1
酒 大さじ 1
【下準備】
1、ショウガは皮をむき、みじん切りにする。昆布はぬれ布巾で汚れを拭き取る。枝豆は解凍して、サヤから取り出す。お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。
【作り方】
1、炊飯器にお米を入れ、白だしと酒を加えて炊飯器の1.5合目盛までの水を加えたらひと混ぜし、干し桜エビ、ショウガ、昆布をのせて炊く。
2、炊き上がったら昆布を取り出し、枝豆を加えて全体を混ぜ、器に盛る。
生の枝豆が手に入れば、塩ゆでして加えて下さい。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「桜と聞いて、連想する食べ物は？」さてみなさんの回答は…？
・「桜と聞いて、連想する食べ物は？」の結果は…
・1位 …桜もち 80%
・2位 桜エビ 12%
・3位 桜肉 3%
・4位 桜大根 3%
※小数点以下四捨五入
15,655票
・2位 桜エビ 12%
・3位 桜肉 3%
・4位 桜大根 3%
※小数点以下四捨五入
15,655票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
桜エビとショウガのご飯
【材料】（2人分）
干し桜エビ 10g
ショウガ 1片
枝豆(冷凍) 80g
お米 1.5合
昆布(10cm角) 1枚
白だし 大さじ 1
酒 大さじ 1
【下準備】
1、ショウガは皮をむき、みじん切りにする。昆布はぬれ布巾で汚れを拭き取る。枝豆は解凍して、サヤから取り出す。お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。
【作り方】
1、炊飯器にお米を入れ、白だしと酒を加えて炊飯器の1.5合目盛までの水を加えたらひと混ぜし、干し桜エビ、ショウガ、昆布をのせて炊く。
2、炊き上がったら昆布を取り出し、枝豆を加えて全体を混ぜ、器に盛る。
生の枝豆が手に入れば、塩ゆでして加えて下さい。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)