京都府の中央に位置する南丹市園部町で3月23日から小学6年生の安達結希くん（11）が行方不明になっている事案で、3週間が経過した4月13日、事態が大きく動いた。

【写真で見る】安達結希くんが着ていたフリースにベージュの長ズボン。親族が周囲にくばっていた目撃チラシなど

京都府警が市内の林道付近で、子供のものとみられる遺体を発見したのだ。

府警は今後、司法解剖などを行って身元の特定を急ぐとともに、死因についても詳しく調べる方針だという。事件の経緯について、大手紙在阪記者が明かす。

「父親が警察などに証言した内容によると、結希くんは3月23日の午前8時頃、父親に学校の敷地内にある駐車場までクルマで送り届けられたのを最後に、忽然と行方が分からなくなりました。このとき、父親のクルマは確認されているが、学校施設の防犯カメラには結希くんが降りる姿が映っていなかった。駐車場から校舎まではたったの150メートルですが、誰も結希くんを見ていません」

これまでの捜索で見つかっていた主な手がかりは2つ。

ひとつは、3月29日に小学校から北西に約3キロ離れた山中で親族が見つけた結希くんのランリュック。そしてもうひとつが、4月12日の午後に府警が小学校から南西に約6キロ離れた山中で発見した、子どもが履いていたとみられる黒いスニーカーだ。

連日、警察や消防、親族らによる懸命の捜索が続けられてきたが、今回、遺体が見つかったのは小学校から南に約2キロ離れた林道付近だった。園部小学校からはクルマで約5分、徒歩だと30分はかかる場所だ。

今回、見つかった子供のものとみられる遺体はランリュックや黒いスニーカーとはそれぞれ全く違う場所で見つかったことになる。この不可解な状況に、現場で取材を続ける記者たちにも動揺が広がっている。前出の在阪記者が語る。

「ご遺体はネイビーのフリースにベージュの長ズボンをまとっていました。腐敗が進んでいて、一部白骨化しているとのこと。これまで手がかりが見つかっていたエリアと異なっていたため、驚きの声を口にするマスコミ関係者も少なくありません。

発見場所はコンビニエンスストアなどがある市街地から、南部にある農村地域に抜ける山あいの林道です。長い一本道でクルマが一台ほどが通れるくらい。左右をうっそうとした雑木林が囲んでいます。地元の人間もクルマじゃないと通過しない道でしょう」

結希くんの自宅から園部小学校を最短距離で目指す場合、「るり渓谷」の峠を越え、府道を園部川近辺まで下るのが最短ルートだ。復路も同様で、単に学校を行き来する場合、遺体発見場所付近の林道を通ることは考えづらい。

なぜ、この林道で見つかったのか。謎は深まるばかりだ。

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