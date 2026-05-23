２３日夕方、京都府宇治市にある運動公園で、長さ４メートルの木の枝が折れて落下し、付近にいた４歳～９歳の子ども３人がケガをして、１人が重傷、２人が軽傷だということです。 ２３日午後４時過ぎ、宇治市にある山城総合運動公園で「木が倒れて男の子がけがをしている」と消防に通報がありました。 消防によりますと、高さ約１０メートルの木にある長さ４メートルの枝が折れて落下したということです