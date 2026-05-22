沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し女子高校生らが死亡した事故で、京都府は高校に対して「安全確保は著しく適切さを欠いたもの」と指摘しました。 今年3月、名護市の辺野古沖で修学旅行中の同志社国際高校の生徒らが乗っていた船2隻が転覆し、武石知華さん(当時17)と船長の2人が死亡しました。 高校の安全管理の実態などを調査してきた京都府は、基地建設に反対する抗議船に乗船させたことについて「教育活動面において政治的