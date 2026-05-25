京都駅前は高さ60メートルに京都が終わろうとしている。何度も終わりかけたこの歴史都市だが、これでもう本当にダメなのではないか。そう感じている。【画像】五重塔より目立っている…？京都で計画すすむ「タワマン」の完成イメージ図インバウンドの増加で経済効果を実感しているいま、京都の人たちもようやく、守るべき京都の「資源」に気づいたのではないかと、筆者は期待をいだいていた。2024年に外国人観光客数が、対前年