日本全国には900万戸を超える空き家が存在する。親の死後、実家をそのまま放置していると、劣化が進み資産価値が減るどころか多額の固定資産税を支払う必要まで出てくる。購入時ほどの価値もなく、カネだけかかる物件をどうやって手放せばいいのか。【前編を読む】3億円で買った戸建てが「1000万円」でも買い手がつかない…「厄介不動産」に落ちぶれる物件の「傾向と対策」築35年以上のマンションは価格が急降下マンションについて