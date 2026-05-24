5月23日夕方、京都府宇治市の運動公園で、長さ4ｍの木の枝が折れて落下し、近くで遊んでいた4歳から9歳の子どもら3人が重軽傷を負いました。 23日午後4時過ぎ、宇治市広野町にある山城総合運動公園で「木が倒れて男の子がけがをしている」と消防に通報がありました。 消防などによりますと、公園内にある「イヌエンジュ」の木の、長さ約4.5ｍの枝が折れて落下。近くで遊んでいた子どもらに当たるなどして、9歳の男の子が頭