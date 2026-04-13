4月13日、京都府南丹市周辺で男の子とみられる遺体が山中で見つかった。同市では3月23日から安達結希くん(11)が行方不明になっており、京都府警は遺体の身元確認を急いでいる。

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「広報文によれば、発見されたのは年齢不詳の変死体です。腐敗が進んでいて一部白骨化していたとみられます。濃いネイビーのフリースに、ベージュの長ズボンを着用しているとも判明している。これは行方不明時、結希くんが身につけていた着衣の特徴と酷似しています」(大手紙社会部記者)

府警によれば結希くんは3月23日の午前8時頃、父親に小学校の敷地内まで車で送り届けられたあと、行方がわからなくなった。小学校などの防犯カメラには、父親の乗用車は映っていたが、結希くんが降りる姿は確認できていない。

「結希くんが車から降りたとされる場所は、小学校に併設する学童施設の駐車場。この駐車場から小学校までは、歩いてたったの150メートルほどです。各社、取材を行ったが同時間帯に結希くんの姿を見たひとは誰ひとりいませんでした。

はじめに結希くんが登校していないことが発覚したのは、8時30分に担任が出欠確認をしたとき。その後、11時半頃に学校が保護者に連絡し、110番通報されました」(同前)

府警はこれまで刑事部の関係者らを含めた捜査員を投入し、山中や池、結希くんの自宅付近などを捜索。行方不明になってから6日後には、捜索に参加していた親族がランリュックを発見し、結希くん本人のものと確認された。

「府警は4月9日から小学校と自宅の中間地点にある山林などを重点的に捜索していました。12日の午後に結希くんのものと思われる靴が見つかったばかりですが、遺体が発見されたのはここから6キロ近く離れた場所だった。

つまり、発見された2つの物証と遺体はそれぞれ、離れた場所で確認されたということです。府警はあらゆる可能性を視野に関連を調べています」

多くの人が結希くんの無事を祈るなか、取材班は4月12日に結希くんが2歳の頃から親交があるという女性に取材をしていた。

「あの子がひとりで山とか行かんやろ」

「私の実家は結希くんと同じりんご村（編集部註:結希くんの自宅周辺の別荘地）にあります。私の祖父は40年、私は20年近く、安達さんのお宅と親交がある。最近、実家へはたまに帰るくらいで、結希くんを見かけることも少なくなっていたけど、ニュースで顔を見てすぐに気づきました。亡くなったおじいちゃんと顔が本当にソックリなんですよ……。行方不明になったと聞いて信じられませんでした」

「明るい子」「おしゃべりで活発だった」などの証言が報じられているが、女性の印象は違ったものだった。

「昔はおとなしくて、言葉が少ない子でしたね。こちらから話題を振ってあげることのほうが多かった。とはいえ私も、ここ5年くらいはしゃべったことがないから、性格が明るくなったのかな。お母さんの後ろを、ひょこひょこついていく感じで、すごく甘えん坊さんでしたよ」(同前)

家族とも仲睦まじく過ごしていたようだ。

「おじいちゃんとおばあちゃんに溺愛されていましたね。よく家の周りを一緒に散歩していた姿を覚えています。私の祖父は外でタバコを吸うんですが、最近もおばあちゃんとお出かけする姿を見かけていたそうです。安達さんの家には、親戚がよく集まっていたのですが、結希くんはみんなに可愛がられていました」

そんな結希くんが、幼少期から最も興味を示していたのが"山遊び”だったという。

「小さい頃、動物や昆虫に夢中になっていました。よく一緒にあの別荘地の近くの裏山に散策へ出かけていたのですが、動物の骨とかを見ても、まったく物怖じせず興味津々な様子で。ほかにも網で川魚を取ったり、虫を捕まえたりもしました。山で遊んでいるときは、いつも大はしゃぎでした」

この知人女性は行方不明事件を受けて、こんな違和感も抱いていた。

「正直、事件を知って『あの子がひとりで山とか行かんやろ』と思いました。小さいときから山に慣れている分、どれほど危ないかもわかっているだろうし"判断”がつくはず。信じたくはないですが、誘拐とか事件に巻き込まれてしまったのかなって……」

そう言って女性は肩を落とした。結希くんを幼少期から知っているだけに、ショックが隠せない様子だった。

今後、発見された遺体からどんな事実が明らかになるのか。捜査の進展が待たれるところだ。

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