4月12日、バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）に、山田裕貴と有村架純が登場。同日から始まる日曜劇場『GIFT』（TBS系）に出演している2人は、千葉県富津市で極上メシを探索した。

地元住民に聞き込み調査をおこない、2人が向かった創業79年の人気食堂で、まずは富津産のあさりを使った「あさりめし」と「生カキ」を堪能。

2軒めは水産卸直営の料理店で、山田は「刺身定食」を、有村は「天丼」を注文。ボリューム感たっぷりの料理が運ばれてくると、2人は勢いよく平らげた。

そのあまりの爆食ぶりは、スタジオのバナナマンらも驚くほどで、Xには《架純ちゃんのわんぱくすぎる食べっぷりがかわいすぎる》などの声が多数寄せられた。

だが、そのなかには、《有村架純に比べて山田裕貴の箸の使い方がヘタクソなのめっちゃ気になるなぁ》と指摘する声も……。

「山田さんの箸使いですが、『クロス箸』や『にぎり箸』といった極端なものではなく、あまり上手ではないなと思う程度でした。『ヘタクソ』とまで言うのは、かわいそうな気もします。

以前から、SNSには山田さんの箸の持ち方を指摘する声があり、今回も多少ぎこちないように見えますが、カメラの前で頑張っているのかもしれません。

むしろ、箸の持ち方で気になるのは、山田さんの奥さんの西野七瀬さんのほうです。乃木坂46時代からたびたび指摘されていることで、『箸の持ち方が下手な芸能人』といった話題では、必ずと言っていいほど名前があがります。

2023年放送の『行列のできる相談所』（日本テレビ系）で焼きそばを食レポした際も、SNSで《箸の持ち方がひどい》という声が相次ぎました。最近ではドラマ『未来のムスコ』（TBS系）に出演したときも、同様の指摘がありましたね」（芸能記者）

よく話題になる芸能人の食事マナー。最近では、女優の戸田恵梨香が『東京カレンダー』の公式SNSに登場した際、マナー違反とされる “クロス箸” “くわえ箸” と受け取られかねない動作を見せ、話題になったばかり。

「芸能人は人に見られるのが仕事なので、指摘する人がいるのは当然でしょう。とはいえ、昨今の “箸警察” と言われるような粗探しをする風潮は、行きすぎている感もあります。料理研究家や食レポを職業としているならともかく、『意外な一面があるな』くらいに思う程度でいいのでは」（同）

正しく箸を使える日本人は、大人でも3割程度だと言われる。「人のふり見て我がふり直せ」という言葉もあるではないか。