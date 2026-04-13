【ワシントン＝中根圭一】月の裏側を回り、地球からの距離が人類史上最遠となる４０万６７７１キロ・メートルに到達した宇宙船「オリオン」の宇宙飛行士４人が１１日、活動拠点のある米テキサス州ヒューストンに戻った。

ジョンソン宇宙センター近くの空港に設けられた報告会の会場に着くと、家族や訓練中の飛行士らが立ち上がって拍手を送った。

有人月周回探査計画「アルテミス２」を完了した飛行士が１０日に帰還してから、公の場で報告する初の機会となった。リード・ワイズマン船長（５０）は「打ち上げ前は、地球から２０万マイル以上も離れるなんて一番すごい夢のように思えた。でも実際にそこへ行くと、家族や友人の元へ帰りたくなった。地球という惑星にいることは特別なことだ」と述べた。クリスティーナ・クック飛行士（４７）は、宇宙船から見えた地球について「宇宙に静かに浮かぶ救命ボートのようだった」と話した。

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のアイザックマン長官は「長い待ち時間は終わった。ＮＡＳＡは飛行士を月に往還させる任務に復帰した」と述べ、アポロ計画以来となる有人月面着陸に意欲を示した。