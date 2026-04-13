バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、大人向けコレクターズ商品ブランド「TAMASHII NATIONS」から、映画「トップガン マーヴェリック」とアニメ「マクロスF（フロンティア）」のコラボレーションアイテム「DX超合金 VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.」を、2026年9月に全国の量販店で発売する。

それに先だち、4月3日から予約受付を各インターネット通販サイトなどで始めた。

ファイター・バトロイド・ガウォークの3形態

戦闘機パイロットの活躍を描く両作によるコラボレーションが実現。「マクロスF」に登場する可変戦闘機「VF-25 メサイアバルキリー」に、「トップガン マーヴェリック」の主人公「マーヴェリック」の愛機をイメージしたカラーリングを施す。

戦闘機の「ファイター」、人型の「バトロイド」、その中間の「ガウォーク」、3形態に変形が可能。ファイター形態では、ランディングギアの展開により駐機状態を再現できる。バトロイド形態は、マーヴェリックの特徴的なヘルメットのデザインを盛り込んだ頭部デザインとなっている。

3形態でのディスプレーが可能な台座に加え、マーキング入りのスペシャル台座が記念アイテムとして付属。そのほか、交換用手首パーツ左右各3種、ガンポッド、アサルトナイフを同梱する。バトロイド形態時の全高は約250ミリ。

価格は2万6400円（税込）。