魚のにおいが染みついたタオルを上手に洗濯する方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが、紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが洗っても取れない「魚の生臭さ」に効果的な“消臭術”です！

公式アカウントは「魚をさばいた後や、釣りの後のタオル。『何度洗っても生臭さが取れない…』 そんな経験ありませんか？」と投稿。

その上で「実は、魚のにおいの正体は『アルカリ性』。同じアルカリ性の洗剤で洗っても、なかなか中和されず居座ってしまうんです」とコメントし、「そこで登場するのが【クエン酸】！ 酸性の力でニオイを元から分解してくれます」とアドバイスしています。

「使い方はとっても簡単。洗濯機に放り込む前に、クエン酸水にドボンとつけておくだけ！ これ、タオルのゴワゴワも取れて一気に復活するので本当におすすめです」と明かしています。

具体的な手順は次の通りです。

【用意するもの】

・クエン酸：大さじ1〜2（※掃除用のクエン酸でOK）

・ぬるま湯（約40度）：タオルがつかる量

・バケツまたは洗面ボウル

【手順】

（1）バケツにぬるま湯を張り、クエン酸を溶かす。

（2）におうタオルを入れ、30分から1時間放置。

（3）軽く絞って、そのままいつも通り洗濯機に入れる。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。