1953年製造？

世界中の航空機をほぼリアルタイムで追跡できるサイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントが、胴体上部が大きく膨らんだ異形のルックスが特徴の4発プロペラ貨物機「スーパーグッピー」がフロリダへと向かったと投稿しました。この機体は、そのユニークすぎる形状から、とある航空評論家に「もっとも醜い航空機」とも評されたこともある機体で、公式SNSでは多くの反響が寄せられています。

【写真】えっ…これが「世界最強に醜い飛行機」驚愕の全貌です

「スーパーグッピー」は1965年にデビューした4発プロペラ機で、全長が43m、全幅が47mの大きさで、旅客機のボーイング377をベースにしています。巨大な膨らみは、西海岸で製作した宇宙ロケットを、東海岸の発射場まで輸送するために開発されたものです。それゆえ同機は大型貨物を積むことが可能で、その貨物室は高さ・幅25フィート（約7.6m）、長さ111フィート（33.8m）の貨物を収容でき、機首も110度開きます。

今回フロリダへと飛んだ「スーパーグッピー」は、NASAが保有しています。同機のNASAでのデビューは1997年であるものの、元の機体のKC-97は1953年に運航を開始しており、とても歴史のある機体です。なお、現在運用中の「スーパーグッピー」は、この1機のみとなっています。

今回の投稿を見たSNSユーザーはフライトレーダー24の公式アカウントに対し「本当に面白い見た目の飛行機ですね」「この飛行機はダイエットが必要だ！」「まだ飛んでいるなんて信じられない！」「この機体を見て思わず大笑いしちゃったよ。航空輸送にめちゃくちゃ役立つのはわかってるんだけど……」「めっちゃ狂気じみた見た目の飛行機だね」「なんて醜悪で美しい見た目の飛行機だ」といったコメントが寄せられています。