米大リーグは１１日（日本時間１２日）各地で行われ、ドジャースは本拠地ロサンゼルスでレンジャーとの３連戦第２戦に臨んだ。

大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）で出場、第１打席に右越えに４号先頭打者本塁打を放ち、前日に日本選手最長を更新した連続試合出塁を４５に伸ばした。第２打席は内野安打、第３打席は三振だった。（デジタル編集部）

レンジャーズ １００ ０

ドジャース ４０１ ０

初対戦となる右腕ライターの投じた４球目だった。見送ればボールかという内角に食い込むスライダーをうまくとらえた。打球は高々と上がり、右翼席に飛び込んだ。飛距離は１１９メートルだった。

初回にドジャース先発のシーハンがレンジャーズの先頭打者ニモにバックスクリーンに先頭打者弾を浴びたが、すぐに追いついた。これが大谷は本拠地での今季１号だった。ドジャースはさらにライターの立ち上がりを攻め、６番のＴ・エルナンデスにも３ランが飛び出し、初回から４得点を挙げた。

２０２１年から各チームが導入のユニホーム

この日は、シティ・コネクト・ユニホームという地元とのつながりをイメージした特別ユニホームでプレーしたドジャース。地元のファンにいきなり大きなホームランをプレゼントし、大歓声を浴びた。

さらに二回の第２打席では、ボテボテの投前ゴロをライターが捕り損ね、内野安打に。二回で早くも今季５度目のマルチヒットをマークした。

四回の第３打席は一死一塁で打席へ。９番の金慧成が二盗に成功し、一塁が空いたが先発のライターはそのまま勝負。フルカウントから、本塁打を打たれたのと同じスライダーを投じ、空振り三振を奪った。