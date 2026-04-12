「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）

元キックボクサーでＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回ＴＫＯ勝ちした。序盤から手数で圧倒しての完勝だった。昨年１１月のＷＢＣバンタム級王座決定戦で井上拓真（大橋）に敗れたが、再起戦を見事に飾り、世界王座への挑戦権をつかんだ。

崖っぷちの神童が底力を発揮した。元世界２階級制覇王者を粉砕し、拳を突き上げる天心の目には涙がにじむ。「勝つってこんなにうれしいんですね。エストラダ選手がいたからここまで強くなれた。試合前は初めて怖くて、自分が信じられないときがあって大変だったが、みんなに支えられて復活できました。ありがとうございましたという言葉しか出てこない」。人生初の黒星を喫して以降、５カ月間の苦悩を吐露しながら復活の感触を確かめた。

百戦錬磨の名王者を圧倒した。中間距離から鋭く踏み込んでの左ストレートを何度も突き刺し、相手をロープ際まで吹っ飛ばす場面もあった。中盤以降は接近戦を仕掛けてきた相手の顔面をアッパーで捕らえ、付け入る隙を与えなかった。左あばらを負傷したエストラダが９回終了時に棄権を申し出たためＴＫＯ決着。「どの局面でも勝とうと思って、苦手な打ち合う練習も取り組んできた。一生懸命、本気でやったら、半年でこれだけ変われると見せたかった。今日はよく寝られます」と胸をなで下ろした。

昨年１１月、世界初挑戦となった井上拓真（大橋）とのＷＢＣ王座決定戦で判定負けし、プロ格闘技５５戦目で初黒星を喫した。５カ月ぶりの再起戦の相手がいきなり元世界王者となり、戦前の不利予想も多かったが、人生の岐路と位置づけた分水嶺（れい）の一戦を制した。「（勝たないと）次の日がないと思っていた。これでいろんな予定が立てられる」。挑戦権を自力でつかみ取り、５月２日の王者・井上拓真と井岡一翔（志成）によるタイトルマッチの結果を待つ状況となった。「これで切符はつかんだので、必ずリベンジする」。反撃ののろしを上げた。