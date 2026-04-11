タレントの蒼井そらが、過去に一夜を共にしたことで自身の恋愛観を変えるきっかけとなった男性芸能人の実名を明かし、スタジオが騒然となる場面があった。

【映像】蒼井そらと一夜を共にした芸能人

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな「お騒がせ者」たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる企画である。

番組に登場した蒼井は、「私をビッチに変えた男の実名を暴露」という衝撃的なテーマでトークを開始した。10年以上前、酔っ払ってさまざまな男性と関係を持つ「ビッチ生活」を送っていた時期があったと告白。その生活の引き金となったのが、ある芸能人との出会いだったという。

「ギリギリ引退するかしないか頃」だったというその出来事。その相手はなんと「山本裕典くん」。当時、港区界隈で開かれた蒼井の30歳の誕生日会に山本を招待したものの、本人は来られなかったという。しかし、その後山本から「家に行くよ」と連絡があったことを明かした。

その時、2人は初対面だったといい、スタジオは「初対面で！？」と驚愕。蒼井は当時の状況について、「酔っ払っていたし、顔もかっこいいから『OK』した」と振り返り、山本が朝方にやって来たというエピソードを披露。翌朝6時半から仕事があったため、60分で関係を持って帰したと赤裸々に語り、「それ以来、ノリでやるのもいいかなとビッチになってしまった」と、その後の奔放な私生活に影響を与えたことを認めていた。

なお、山本との関係はその1回きりとのこと。その後、現在の夫と結婚するまでの4年間ほどビッチ生活は続いたそうだ。