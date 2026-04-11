2児の母・高橋ユウ、クロップド丈から美腹筋輝く「理想のボディライン」「かっこよすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】モデルの高橋ユウが4月11日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋を披露し、注目を集めている。
【写真】35歳2児の母モデル「理想のボディライン」クロップド丈姿披露
高橋は「朝ジョグ」「やっぱり走ると元気になる」と朝のジョギングに出かけたことを報告。黒のキャップに白いショート丈のトップス、黒のレギンスを合わせたコーディネートを披露した。引き締まった美しい腹筋がのぞき、抜群のスタイルが際立っている。
この投稿には「腹筋がかっこよすぎる」「理想のボディライン」「朝からストイックで尊敬」「ジョギングウェアもおしゃれ」「綺麗」「笑顔が眩しい」といった声が寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳2児の母モデル「理想のボディライン」クロップド丈姿披露
◆高橋ユウ、美腹筋際立つ朝ジョグスタイル披露
高橋は「朝ジョグ」「やっぱり走ると元気になる」と朝のジョギングに出かけたことを報告。黒のキャップに白いショート丈のトップス、黒のレギンスを合わせたコーディネートを披露した。引き締まった美しい腹筋がのぞき、抜群のスタイルが際立っている。
◆高橋ユウの投稿に反響
この投稿には「腹筋がかっこよすぎる」「理想のボディライン」「朝からストイックで尊敬」「ジョギングウェアもおしゃれ」「綺麗」「笑顔が眩しい」といった声が寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】