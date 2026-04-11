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料理YouTubeチャンネル「In Somewhere」が、「My First Time Trying & Cooking Japanese Curry!」と題した動画を公開しました。大自然に囲まれた屋外キッチンで、出演者のサンディが日本のカレールーを使った本格的なカレー作りに初挑戦しています普段はミャンマーカレーを食べてる彼女ですが日本のカレーは生まれて初めて。

動画では、鶏肉やじゃがいも、にんじん、玉ねぎ、トマトなどを丁寧に下ごしらえする場面からスタート。薪に火をくべた大きな鍋に多めの油を熱し、まずは細かく刻んだにんにくと玉ねぎを炒めます。そこにトマトを加えてペースト状になるまでじっくりと火を通し、鮮やかな赤いスパイスやじゃがいも、鶏肉を順に加えてさらに炒め合わせます。



水を注いで野菜が柔らかくなるまで煮込んだ後、いよいよ日本のカレールーを投入。ルーが溶けてとろみがつくまでしっかりとかき混ぜ、具だくさんのカレーを完成させました。カレーを煮込んでいる間には、炙った青唐辛子や地元の食材をすり鉢で丁寧に混ぜ合わせた付け合わせも調理しています。



お皿にたっぷりと盛られた白いごはんにカレーをかけ、出来立てを屋外で実食。日本のカレーと特製の和え物を口に運び、満足そうに味わう姿が印象的です。いつものカレー作りとは少し違う、異国情緒あふれる調理風景を楽しんでみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏肉

・じゃがいも

・にんじん

・玉ねぎ

・トマト

・にんにく

・日本のカレールー（中辛）

・水

・サラダ油

・お好みのスパイス（唐辛子粉末など）



［作り方］

1. 鶏肉、じゃがいも、にんじん、玉ねぎ（半分）を食べやすい大きさに切る。残りの玉ねぎ、トマト、にんにくは細かく刻む。

2. 鍋に油を熱し、刻んだにんにくと玉ねぎを入れて炒める。

3. 刻んだトマトとスパイスを加え、ペースト状になるまでじっくり炒める。

4. じゃがいも、鶏肉の順に加え、全体に火が通るまで炒め合わせる。

5. 水を注ぎ、大きめに切ったにんじんと玉ねぎを加える。

6. 蓋をして、具材が柔らかくなるまで煮込む。

7. カレールーを割り入れ、とろみがつくまでよくかき混ぜながら煮込んで完成。