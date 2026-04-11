STARGLOW・KANON、ヘアカラーチェンジでファンから絶賛の声「雰囲気全然違う」「男前度が増した」
【モデルプレス＝2026/04/11】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）の公式X（旧Twitter）が4月10日に更新。イベントのオフショットが公開され、KANON（カノン）の新しいビジュアルが反響を呼んでいる。
【写真】BMSG新グルメンバー「雰囲気全然違う」黒→金髪に劇的チェンジ
投稿では千葉県で開催された「STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE- 」の報告と新曲のビデオのYouTubeリンクが貼られており、イベントのオフショットが公開されている。メンバー5人がポーズを取っているショットのほか、続く投稿はメンバーそれぞれのソロショットとなっており、KANONはそれまでの黒髪から印象がガラリと変わる金髪スタイルを披露している。
この投稿に「めちゃくちゃ似合ってる」「男前度が増した」「雰囲気全然違う」「カッコよすぎる」「黒髪もよかったけど金髪もいい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】BMSG新グルメンバー「雰囲気全然違う」黒→金髪に劇的チェンジ
◆KANON、新ヘアカラー披露
投稿では千葉県で開催された「STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE- 」の報告と新曲のビデオのYouTubeリンクが貼られており、イベントのオフショットが公開されている。メンバー5人がポーズを取っているショットのほか、続く投稿はメンバーそれぞれのソロショットとなっており、KANONはそれまでの黒髪から印象がガラリと変わる金髪スタイルを披露している。
◆TAIKIの投稿に反響
この投稿に「めちゃくちゃ似合ってる」「男前度が増した」「雰囲気全然違う」「カッコよすぎる」「黒髪もよかったけど金髪もいい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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