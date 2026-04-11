料理研究家のリュウジ氏（39）が10日夜、Xを更新。ラーメン店における「ライスだけ先出し問題」をめぐり、私見をつづった。

この件では元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が9日夜、自身のXに「たしかに、セット頼んだんだけど ライスだけ出てきてラーメン出てくるまで2分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか？ 意味があるのか？ 意味があるとしたら。知りたい」と投稿。これまで3000件近いコメントが寄せられる反響を呼んでいる。

リュウジ氏は、この鈴木氏のポストを引用。「これがお店のルールなら従うべき、オペレーション上仕方ない事もある」と書き出した。その上で「だけどラーメンが届く2分の間に米は空気に触れて乾燥するのでラーメンライスを前提とするなら味が落ちるので同時提供のが美味しいのは間違いないかと」とつづった。

このリュウジ氏の投稿に対し「リュウジさんの言うとおり米がカピカピ」「お箸で綺麗にひっくり返しちゃいます。そのほうが温度も均一になるし塊で食べやすくなるので」「そもそもラーメンライスってどのタイミングでライス食うものなんだろ」「自分なら先に出てきちゃったら仕方ないから漬物でライス食べながら待ってるかな」「ライスとラーメンの到着時間差がどの程度まで許容できるか料理研究家として検証していただきたいです」などとさまざまな意見が寄せられている。