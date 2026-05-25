元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が24日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。2009年6月に亡くなった世界的歌手の故マイケル・ジャクソンさんが「SMAP×SMAP（スマスマ）」に出演した際のギャラについて明かした。鈴木氏が放送作家を務めていたスマスマの話題で盛り上がる中、古市氏が「それこそスマスマ、マイケル・ジャクソン出てましたよね」と投げかけた。すると、鈴木