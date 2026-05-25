元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が、24日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。マイケル・ジャクソンの出演料をめぐる思い出を振り返った。鈴木氏が放送作家を務めたフジテレビ系「SMAP×SMAP」についてトークする中、ともにパーソナリティーを務める社会学者の古市憲寿氏が「『スマスマ』にマイケル・ジャクソン出てましたよね」と懐かしんだ。鈴木氏は「あれは2000万です」