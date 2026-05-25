元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が、24日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。タモリについて語った。YouTuberヒカルの「タモリ全く面白くない」発言に端を発した“タモリ論争”の話題。さまざまな芸能人がSNS上で議論を繰り広げたが、鈴木氏は「ちょっと前のことになりますけど、タモリさん論争あったじゃないですか。タモリ論争。お会いしたことは？」とともにパーソナリ