元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が、24日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。占師細木数子さんのギャラについてぶっちゃけた。戸田恵梨香が主演したNetflix（ネットフリックス）シリーズ「地獄に堕ちるわよ」についてトーク。波乱に満ちた細木さんの生涯を描く作品で、ともにパーソナリティーを務める古市氏が「Netflixの細木数子あるじゃないですか。本当はもっと描くかと