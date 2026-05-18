元放送作家の鈴木おさむ氏が１８日、ＴＯＫＹＯＦＭ「日曜夜に、こっそり」で、ＳＮＳで裏アカウントを持つ芸能人に「正直バカだと思っている」と語った。鈴木氏は、芸能人の裏アカについて、やっている芸能人は「正直バカだと思っている。裏アカやるの、絶対バレてると思う」とコメント。古市憲寿氏は「抑えきれない承認欲求が」と笑い「芸能人ってテレビに出たりイベントに出たり、承認欲求は満たされていそうだが、それで