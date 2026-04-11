■マスターズ2026 2日目（日本時間10〜11日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）

米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」2日目。初日を2バーディ、2ボギーのイーブンパーで回り17位タイからスタートした松山英樹（34、LEXUS）は、前半9ホールを終えて、4バーディ、2ボギーの2アンダーで後半へ入った。

2021年以来となる5年ぶり2度目の優勝を目指す松山は、1番、第2打でグリーンに乗せたものの、3打目のパッティングで寄せきれず、ボギースタートとなった。しかし続く2番で3打目のバンカーショット。ボールはグリーンの傾斜に乗って転がりピンそばで止まり、フックラインを読み切って沈め、すぐにバーディを取り返す。3番でも残り48ヤードの第2打をピンそば1mにつけるナイスショットを見せ、連続バーディを奪う。

4番のショートホールではティーショットをバンカーに入れてしまう。3.5mほどのパーパットは惜しくも入らずボギー。5番でもティーショットがバンカーにつかまり、2打目ではグリーンに届かなかったが、3打目をピンそばにピタリとつけてパーをセーブする。6番のパー3では、6m弱のロングパットを沈めて、早くもこの日3つ目のバーディを奪う。

しかし前半最後の9番。ティーショットを左のを木の中に打ち込んでしまう。それでも、残り279ヤードの第2打はグリーンを捉えるスーパーショット。さらにロングパットも見事に沈めてバーディ奪取に成功し、2アンダーで後半へ入った。