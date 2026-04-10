首位ヤクルトとの今季初カード

■巨人 3ー2 ヤクルト（10日・東京ドーム）

巨人は10日、東京ドームで行われた首位のヤクルト戦に競り勝った。先発したドラフト1位、竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が6回途中8安打ながら1失点の粘投でハーラートップタイの2勝目を手にした。チームは2連勝を飾った。阿部慎之助監督は試合後、竹丸について「よく粘った、その一言」とねぎらった。

竹丸は初回、2回と走者を背負うもいずれもダブルプレーで無失点。4回は3本の安打で1点を奪われるなど、5回2/3を投げて8安打の苦しい内容だったが最少失点で踏ん張った。阿部監督は「要所を抑えていた」としつつも、「変化球の精度がよく見えなかった。そこが課題ですかね」と話した。

打線は2回に1死一塁から増田陸の左翼線二塁打で一塁走者のキャベッジが一気に本塁へ。ヘッドスライディングの激走で先制のホームインを果たした。3回は1死二塁から泉口の適時二塁打で2点目。2-1の7回には今季初の5番起用となったキャベッジが右翼バルコニー席へ飛び込む推定飛距離130メートルの特大3号ソロを放って突き放した。

阿部監督は「あれがあって勝てた」と称賛。打順については「たまたま機能した。先長いので模索しながらやっていきたい」と話した。（Full-Count編集部）