先日、プロ初勝利を挙げたドラゴンズ･根尾昂投手（25）。密着取材2年目、カメラの前で語ったこととは。

【写真を見る】中日･根尾昂(25) “1勝は通過点” 8年目で掴んだプロ初勝利 密着取材2年 カメラの前で語った自分らしさ

（実況）

「この試合勝てば、根尾がプロ初勝利。マウンドには松山。ここをしっかり抑えたい。打ち上げた！センターがゆっくりと前に来る…試合終了、ドラゴンズ勝ちました！根尾がうれしいプロ初勝利」

（根尾投手）

「いつかは来ると思っていたので、みんなが（勝利を）つけてくれて最高の気分です」

プロ8年目･投手転向5年目。そのウイニングボールを掴み取るまでの道のりは、あまりに長く険しいものでした。

ドラ1入団後…待ち受けていたのは“異例の投手転向”

（根尾投手 入団会見 2018年）

「ショート一本でいかせてくださいとお伝えしました」

甲子園のスターとして、ドラフト1位でドラゴンズに入団した根尾投手。

待っていたのは、内野、外野、そしてピッチャーへと転向する“異例の道”。思うような結果を残すことができない日々が続きました。

（根尾投手 京セラドーム大阪 3月1日）

「僕に（カメラを）向けてくれるのは、CBCだけです」

本人がそうこぼすほどの厳しいプロの現実。それでも私たちは、その姿を映し続けてきました。

素顔のときも、悔しいときも、どんなときでも。

全ては、"その時″のために。

（根尾投手 2022年）

「野手から投手になった例がないというのは、聞いてはいるんですけど、僕は僕なので」

初勝利から2日後 その胸中は

迎えた4月8日、4対4の10回に登板し、1イニングで2つの三振を奪うなど無失点。チームに流れをもたらす投球を見せると…その後チームは勝ち越しに成功。その裏を松山投手が締め…悲願のプロ初勝利。

しかし、根尾投手が見ていたのは"その先″でした。密着取材2年目、カメラの前で語ったのは。

（“いつも”のディレクター）

「初勝利から2日経過、今の気持ちは」



（根尾投手）

「皆さんがお祝いのメッセージをくれたり、喜んでいる姿を見て『良かったな』というのが率直な気持ち。僕自身は1勝したいと思っていたけど、今シーズンの目標（40～60試合登板）を見た時にまだまだ序盤なので、もう今日の試合に気持ちが入っている」

（“いつも”のディレクター）

「ズバリ、1勝は通過点？」



（根尾投手）

「はい」

「僕にしかできないことはある」

（“いつも”のディレクター）

「密着取材2年目、何か感じていることは」



（根尾投手）

「より自分を見つめ直す時間にもなりますし、こういう風にインタビューしていただけると。いい時間を過ごさせてもらっています。話してみて『自分はこう思っているんだ』とか話すと面白いなと思う時もあるので、ありがとうございます」

（“いつも”のディレクター）

「放送や記事を目にする機会は？」



（根尾投手）

「あります。知り合いとかから送られてくるんで、自分がチェックする前に」

（“いつも”のディレクター）

「私が取材を続けてきて思うのは、絶対に後ろ向きな発言をしないということ。これは根尾さんらしさなのかなと思いますが、いかがですか？」



（根尾投手）

「僕らしさですか？それはちょっと分からないですけど、僕が立てた目標があったりとか、僕にしかできないことはあると思うので。そこに向けて準備することが僕のやるべきことだとは思っていて。それを毎日やること決めてやっているので、それだけですかね。僕らしさというか、僕がやっていることは」

“通過点”を超えた先で、根尾投手は何を見せてくれるのだろうか。