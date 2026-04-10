中日ドラゴンズの根尾昂（25）が4月9日、Instagramを更新。プロ8年目での初勝利から一夜明け、率直な心境を明かした。その思いにファンから熱いエールが殺到している。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「沢山の周りの方々のお陰で 初勝利を掴むことができました」という感謝の言葉と共に投稿され