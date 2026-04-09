DeNA戦でプロ初勝利プロ野球・中日の根尾昂投手が8日、DeNA戦（横浜）の10回から登板。1イニングを無安打無失点、2奪三振の好投で、嬉しいプロ初勝利を掴んだ。ヒーローインタビューで飛び出した一言に、ファンも笑いを誘われていた。4-4の同点で迎えた10回、6番手でマウンドに上がった根尾。先頭の蝦名から空振り三振を奪うと、続く石上は遊飛、代打・松尾もフルカウントからスライダーで空振り三振に仕留めた。直後に味方が2