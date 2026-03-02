根尾昂＆仲地礼亜が大阪でサポートメンバーを務める野球日本代表「侍ジャパン」は1日夜、大阪でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた決起集会を行った。大谷翔平投手らがインスタグラムで続々報告。中日ファンは、右前方で笑みを浮かべる2人の“侍戦士”に注目した。大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」の言葉とともに、30人超が大阪の焼肉店で笑顔を見せている集合写真を公開した。右前方には大阪で