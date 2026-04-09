中日ドラゴンズが4月8日、Xを更新。根尾昂（25）のプロ初勝利を祝った。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「どらほー！勝ちました！」と投稿されたのは、ヒーローインタビューに答える根尾とウィニングボールを持ってほほ笑む根尾の写真。根尾は8日に開催されたDeNA-中