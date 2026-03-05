ワールド・ベースボール・クラシック野球の世界一を争うワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕する。野球日本代表「侍ジャパン」は大会に向けた阪神との強化試合（3日／京セラドーム）で5-4と勝利。接戦をモノにしたこの試合、電光掲示板に表示されたある3文字がファンの視線を釘付けにした。1点リードの9回、京セラDの電光掲示板に、ひと際目立つローマ字があった。表示されたのは「NEO」。最終