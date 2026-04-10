メッツ期待の24歳マクリーン

【MLB】Dバックス 7ー1 メッツ（日本時間10日・ニューヨーク）

メッツのノーラン・マクリーン投手は9日（日本時間10日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に先発。投じた得意球の“驚愕”変化が話題となっている。得意のスイーパーは横方向に26インチ（約66センチ）の動きを計測。「えげつない」「魔術だ」と驚きの声が殺到した。

昨年デビューし、WBC米国代表に選ばれた24歳は、今季も2試合で5回を投げて2失点以内と安定した投球を披露。中でもスリークォーターから繰り出されるスイーパーはMLB屈指の変化を見せる。

今季3試合目となった試合では、26インチ（約66センチ）のスイーパーを2球投じた。ホームベースの幅17インチ（43.18センチ）よりも20センチ以上大きな曲がりだった。

地元放送局「SNY」も「こんな風に動く球を投げる人を見たことがないですね……」とビックリ。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏もX（旧ツイッター）で取り上げ、ファンからは「マジでエグイ」「これは打てない」「昔のダルビッシュのスライダーもこれくらいだった」「魔術だ」「完全にフリスビー」「オーマイガー」などと驚きの声が寄せられていた。

また、2回にマキャンを三振に仕留めたカーブは3451回転を記録。MLB公式サイトのメッツ担当、アンソニー・ディコモ記者は今季投じられたボールの中で最高のスピンレートだったと伝えている。

マクリーンは6回まで1失点投球を続けたが、7回に四球と安打で1死一、二塁のピンチを作って降板。後続が打たれて勝ち星は付かなかった。（Full-Count編集部）