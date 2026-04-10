【日本代表のW杯メンバー26人予想】攻撃に新たな彩を。好調の宮代は見てみたい。かなり胸熱な“PK戦で谷が登場！”
北中米ワールドカップに挑む日本代表のメンバー発表前最後の代表活動で、森保ジャパンは英国遠征を実施。スコットランド、イングランドをそれぞれ１−０で下し、２連勝で３月シリーズを終えた。
熾烈なサバイバルは大詰めを迎えている。徐々に浮かび上がる“26人”の顔触れ。本稿では、芸能界屈指のサッカー通として知られる平畠啓史氏に、W杯メンバーを予想してもらった。
――◆――◆――
ワールドカップ開幕まで２か月ほどで、まだ高ぶってはいないが、スコットランド代表、そしてイングランド代表との戦いによって期待感は高まった。
そこで、ワールドカップに臨む日本代表メンバーを予想！ ということなんだが、ある程度メンバーは固まってきているところもあるので、願望や妄想も織り交ぜながら、なんとなくメンバーを考えてみます。
遠藤航と南野拓実の負傷の回復具合が分からないので、選考から外してはいるが、復調すればもちろんメンバーには入れたいし、必要な選手であることは言うまでもない。
GKは鈴木彩艶、早川友基、大迫敬介。ただ、百年構想リーグでの町田の谷晃生のPKストップが素晴らしく、決勝トーナメントでPK戦に谷が登場！ はかなり胸熱な展開に。そういう意味でも、谷も選ばれてもおかしくないと思っている。
DFは谷口彰悟、伊藤洋輝、渡辺剛、鈴木淳之介、板倉滉、冨安健洋、安藤智哉。イングランド戦の終盤、194センチのハリー・マグワイアと198センチのダン・バーンを投入してきたイングランド。高さを活かして力ずくでゴールを奪うような形は怖いし、イングランド戦であの時間帯が一番ドキドキして不安だった。
日本がいくら良いサッカーを展開していたとしても、セットプレーやパワープレーから失点する可能性もある。その可能性を低くするためにも、背が高く身体も強い、冨安や安藤が必要になってくる。足もとの技術も高い冨安と安藤は、ワールドカップで見てみたい選手である。
ボランチは佐野海舟、鎌田大地、田中碧、守田英正。イングランド戦の佐野と鎌田は素晴らしいパフォーマンスだったが、スコットランド戦の田中も攻守両面で多くのプレーに関わり、安定していた。そして、激闘必至のワールドカップにおいて、タフに戦える守田はメンバーに入れておきたい。走れて戦えて、攻守両面で強度を発揮できる守田のような存在は貴重である。
右のワイドには堂安律、菅原由勢。左のワイドには中村敬斗と長友佑都。伊東純也はワイドもシャドーもできるし、前田大然はワイドもシャドーもフォワードもできる。
それにしても、日本代表のワイドとシャドーの関係性が実に機能的で見ていて楽しい。Jリーグでも数字的には同じ３−４−２−１を採用しているチームは多いが、日本代表のようなシャドーとワイドの選手の関係性を作り出せているチームはあまり見られない。Jリーグでもあのようなポジションチェンジやコンビネーションを見てみたい。
シャドーには久保建英と三笘薫で、このポジションに入れたいのが鈴木唯人。個人で前進できる力があり、代表にはあまりいないタイプ。こういう選手は周りの好不調に左右されず、自分のパフォーマンスを出すことができる。面白い存在になれるはず。
トップには上田綺世は言うまでもないが、塩貝健人も面白い。恐れることなく挑んでいくプレーぶりには勢いがある。膠着した場面や流れを変えたい場面で、塩貝のようなプレーや精神性みたいなものが必要。苦しい場面を突破してくれそうな雰囲気が塩貝にはある。
そして、フォワードでもシャドーでも入れたい選手が宮代大聖。現在、ラス・パルマスでプレーする宮代。高い技術と得点能力。攻撃の選手は、実績はもちろん、今、勢いのある選手、旬の選手が必要で、そういう意味ではラス・パルマスで調子を上げている宮代は見てみたい選手の一人。日本代表の攻撃に新たな彩を加えることができる存在になれるだろう。
ある程度、誰しも思い浮かべるような、いわゆる鉄板のメンバーに加えて、こういう選手が入っても面白いのではないか？ と、想像できるような選手がいる現在の日本代表は充実している。
文●平畠啓史
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
熾烈なサバイバルは大詰めを迎えている。徐々に浮かび上がる“26人”の顔触れ。本稿では、芸能界屈指のサッカー通として知られる平畠啓史氏に、W杯メンバーを予想してもらった。
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そこで、ワールドカップに臨む日本代表メンバーを予想！ ということなんだが、ある程度メンバーは固まってきているところもあるので、願望や妄想も織り交ぜながら、なんとなくメンバーを考えてみます。
遠藤航と南野拓実の負傷の回復具合が分からないので、選考から外してはいるが、復調すればもちろんメンバーには入れたいし、必要な選手であることは言うまでもない。
GKは鈴木彩艶、早川友基、大迫敬介。ただ、百年構想リーグでの町田の谷晃生のPKストップが素晴らしく、決勝トーナメントでPK戦に谷が登場！ はかなり胸熱な展開に。そういう意味でも、谷も選ばれてもおかしくないと思っている。
DFは谷口彰悟、伊藤洋輝、渡辺剛、鈴木淳之介、板倉滉、冨安健洋、安藤智哉。イングランド戦の終盤、194センチのハリー・マグワイアと198センチのダン・バーンを投入してきたイングランド。高さを活かして力ずくでゴールを奪うような形は怖いし、イングランド戦であの時間帯が一番ドキドキして不安だった。
日本がいくら良いサッカーを展開していたとしても、セットプレーやパワープレーから失点する可能性もある。その可能性を低くするためにも、背が高く身体も強い、冨安や安藤が必要になってくる。足もとの技術も高い冨安と安藤は、ワールドカップで見てみたい選手である。
ボランチは佐野海舟、鎌田大地、田中碧、守田英正。イングランド戦の佐野と鎌田は素晴らしいパフォーマンスだったが、スコットランド戦の田中も攻守両面で多くのプレーに関わり、安定していた。そして、激闘必至のワールドカップにおいて、タフに戦える守田はメンバーに入れておきたい。走れて戦えて、攻守両面で強度を発揮できる守田のような存在は貴重である。
右のワイドには堂安律、菅原由勢。左のワイドには中村敬斗と長友佑都。伊東純也はワイドもシャドーもできるし、前田大然はワイドもシャドーもフォワードもできる。
それにしても、日本代表のワイドとシャドーの関係性が実に機能的で見ていて楽しい。Jリーグでも数字的には同じ３−４−２−１を採用しているチームは多いが、日本代表のようなシャドーとワイドの選手の関係性を作り出せているチームはあまり見られない。Jリーグでもあのようなポジションチェンジやコンビネーションを見てみたい。
シャドーには久保建英と三笘薫で、このポジションに入れたいのが鈴木唯人。個人で前進できる力があり、代表にはあまりいないタイプ。こういう選手は周りの好不調に左右されず、自分のパフォーマンスを出すことができる。面白い存在になれるはず。
トップには上田綺世は言うまでもないが、塩貝健人も面白い。恐れることなく挑んでいくプレーぶりには勢いがある。膠着した場面や流れを変えたい場面で、塩貝のようなプレーや精神性みたいなものが必要。苦しい場面を突破してくれそうな雰囲気が塩貝にはある。
そして、フォワードでもシャドーでも入れたい選手が宮代大聖。現在、ラス・パルマスでプレーする宮代。高い技術と得点能力。攻撃の選手は、実績はもちろん、今、勢いのある選手、旬の選手が必要で、そういう意味ではラス・パルマスで調子を上げている宮代は見てみたい選手の一人。日本代表の攻撃に新たな彩を加えることができる存在になれるだろう。
ある程度、誰しも思い浮かべるような、いわゆる鉄板のメンバーに加えて、こういう選手が入っても面白いのではないか？ と、想像できるような選手がいる現在の日本代表は充実している。
文●平畠啓史
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム