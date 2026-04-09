吉岡里帆、雰囲気がらりスタイリング×ノースリ姿に反響続々「イケメンすぎ」「ドキッとした」
【モデルプレス＝2026/04/09】女優の吉岡里帆のマネージャーが運営するInstagramが4月8日、更新された。出演した映画の舞台挨拶の際に着用した衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳主演級女優「イケメンすぎ」ロックテイストメイクで別人級に
吉岡は「映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』絶賛公開中！！」「あ、公開翌日の舞台挨拶衣装、かわいかったから載せます」とソロショットを多数公開。赤いノースリーブのオールインワンやシルバーのアクセサリー、ベルトをあわせたコーディネートから美しいスタイルを披露した。また、ヘアスタイルやメイクに至るまで普段のフェミニンな雰囲気とは印象がガラリと変わったロックテイストな姿を公開している。
この投稿には「イケメンすぎ」「ドキッとした」「めちゃくちゃカッコいい」「美しい」「この雰囲気大好き」「こういうの憧れる」「オーラがすごい」「ミュージシャン感ハンパない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳主演級女優「イケメンすぎ」ロックテイストメイクで別人級に
◆吉岡里帆、雰囲気ガラリなノースリ衣装姿披露
吉岡は「映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』絶賛公開中！！」「あ、公開翌日の舞台挨拶衣装、かわいかったから載せます」とソロショットを多数公開。赤いノースリーブのオールインワンやシルバーのアクセサリー、ベルトをあわせたコーディネートから美しいスタイルを披露した。また、ヘアスタイルやメイクに至るまで普段のフェミニンな雰囲気とは印象がガラリと変わったロックテイストな姿を公開している。
◆吉岡里帆の衣装姿に反響
この投稿には「イケメンすぎ」「ドキッとした」「めちゃくちゃカッコいい」「美しい」「この雰囲気大好き」「こういうの憧れる」「オーラがすごい」「ミュージシャン感ハンパない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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