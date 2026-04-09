総合空調機メーカーのボッシュホームコンフォートジャパン（東京都港区）は、2026年4月3日、20代〜60代の男女500人を対象とした「エアコン試運転と二季化の影響に関する意識調査」の結果を発表した。

ボッシュホームコンフォートジャパンは、日立ルームエアコン「白くまくん」を開発・製造している。4月10日の「エアコン試運転の日」に合わせて、エアコンに対する生活者の意識と「正しい試運転」の認知状況などを調べることを目的に、今回の調査を実施した。

「いつも通り使えると思うから」「面倒くさいから」

調査では、エアコンの試運転について実施状況を聞いた。全体では、「している」は44.0％にとどまり、「しない」が43.6％、「試運転を知らない」が12.4％という結果となった。

年代別では60代の実施率が55.0％と最も高く、40代は33.0％で最も低かった。

また、正しい試運転の方法についても「知らない」が52.5％となり、認知も十分とは言えない状況が浮かび上がった。

試運転をしない理由としては、「いつも通り使えると思うから」が29.8％で最多、特に40代では36.5％と高かった。次いで「面倒くさいから」が28.0％となった。

冷房開始時期、最多は6月、夏は1日平均10.82時間稼働

昨年の冷房使用開始時期は「6月」が38.4％で最多。さらに、夏の1日あたりの平均使用時間は「10.82時間」と、長時間稼働の実態が明らかになった。

こうした使用状況を踏まえ、ボッシュホームコンフォートジャパンは、「シーズン中に突如故障するリスクを最小限に抑えるためには、本格稼働前に試運転を行うことが、家計（修理・買い替え費用）と快適性の両面を考える上でも重要では」と指摘している。

現在抑えたい固定費を聞いたところ、トップは「電気代」で70.0％にのぼり、2位の「ガス代」の45.8％を大きく引き離した。特に60代では83.0％が電気代の削減を意識している結果となった。

また、春と秋が短くなる「二季化」の影響については、「電気代が高騰しやすい」が68.0％で、家での困りごととしては最も多かった。なかでも40代以降では7割を超え、60代では82.0％と高水準に達している。

加えて「エアコンの劣化・故障リスク増加」も27.8％にのぼり、長時間使用による機器トラブルへの懸念も広がっているようだ。

調査は2026年3月13〜16日にインターネットで行われ、20代〜60代の男女、計500人を対象とした。