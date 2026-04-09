M!LK曽野舜太＆吉田仁人、サンリオキャラたちと「爆裂愛してる」キュート＆キレキレ披露
【モデルプレス＝2026/04/09】M!LKの曽野舜太と吉田仁人が4月9日、都内にて行われた「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに出席。同グループの楽曲「爆裂愛してる」をサンリオキャラクターたちと披露した。
【写真】話題沸騰のアイドル、サンリオとコラボダンス
この日は、曽野の推しキャラであるクロミ、吉田の推しキャラのシナモロールのほか、ハローキティ、ポムポムプリン、ポチャッコも登場。サンリオキャラクターたちとM!LKの楽曲「爆裂愛してる」のサビをキレキレダンスかつキュートに披露した。
吉田は「いっぱい練習してくれたのが伝わりましたし、何よりも動きが可愛い」と絶賛。イベント最後に曽野は「開幕の時に立ち会わせていただいて爆裂嬉しすぎて滅でしたね！」と楽曲のタイトルを盛り込んだコメントで笑いを誘い、吉田はすかさず「詰め込んだね（笑）」とツッコんでいた。
第41回目を迎える人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。スマイリングオベーションはスタンディングオベーションから着想を得た造語である。なお、投票は2026年4月9〜5月24日まで開催され、6月28日に結果発表が行われる。（modelpress編集部）
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◆曽野舜太＆吉田仁人、サンリオキャラと「爆裂愛してる」披露
この日は、曽野の推しキャラであるクロミ、吉田の推しキャラのシナモロールのほか、ハローキティ、ポムポムプリン、ポチャッコも登場。サンリオキャラクターたちとM!LKの楽曲「爆裂愛してる」のサビをキレキレダンスかつキュートに披露した。
◆「2026年サンリオキャラクター大賞」
第41回目を迎える人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。スマイリングオベーションはスタンディングオベーションから着想を得た造語である。なお、投票は2026年4月9〜5月24日まで開催され、6月28日に結果発表が行われる。（modelpress編集部）
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