毎日「15分」のシャワーを浴びています。湯船をためた方が安くなる可能性があると聞いたのですが、本当ですか？

「シャワー15分間」にかかる費用

東京都水道局によると、シャワーを3分間流しっぱなしにした場合の水の使用量は約36リットルです。15分間だと約180リットルの水を使用する計算になるため、水1リットルあたりの料金を0.24円として水道代を計算すると「約180リットル×0.24円＝約43円」になります。

また、シャワー15分間にかかるガス代は「上昇させる温度×水量÷（発熱量×熱効率）×ガス代単価」で算出できます。

東京都水道局によれば、4月の東京都庁付近の水道水の平均水温は14.1度です。14.1度から40度まで上昇させた場合のガス代を計算してみましょう。熱効率を80％、発熱量を1万750キロカロリー、ガス代単価を東京ガス株式会社 ガス料金表B表「26年4月検針分」より149.94円として算出します。

「25.9度×180リットル÷（80％×1万750キロカロリー）×149.94円＝約81円」となり、水道代とあわせると約124円です。



湯船にお湯をためる場合の費用

一方、湯船にお湯をためる場合の費用を計算してみましょう。

例えば、一人暮らし用の浴槽に約150リットルのお湯をためるとして上記と同様に計算すると、水道代は約36円、ガス代は約68円で合計約104円です。

「シャワーのみ15分間」の場合より約20円安くなりますが、湯船に浸かる場合も体や髪の毛を洗うためにシャワーを使わないわけではないため、その分の費用もプラスする必要があります。

シャワーを浴びる時間を5分間にした場合と10分間にした場合の費用は、以下の通りです。



・湯船にお湯をためる＋シャワー5分間：約104円＋約41円＝約145円

・湯船にお湯をためる＋シャワー10分間：約104円＋約83円＝約187円

「シャワーのみ15分間」よりも「湯船＋シャワー」の方が、水道光熱費は高くなる可能性があります。



お風呂の費用を安くする方法

お風呂の費用を節約するには、水の使用量を減らすことが重要です。浴槽にお湯をためる場合は、水量を適切に保つようにしましょう。お湯の量を少なくして「半身浴」にしてもよいかもしれません。

シャワーの場合は、節水シャワーヘッドに交換する方法もおすすめです。

また、上記で計算したように、シャワーの時間を短くすると水道代とガス代をおさえられる可能性があります。髪の毛や体を洗っているときはシャワーを止めるなどして、お湯が出ている時間を少しでも短くしましょう。

ガス代は上昇温度も関係してくるため、給湯温度の設定を低くすることで節約が可能です。夏場は設定温度を低くするなどして調整してみることをおすすめします。



湯船にお湯をためるだけなら「シャワー15分間」より光熱費が安く済む可能性はあるが、シャワーも使う場合は「湯船＋シャワー」の方が高くなる可能性がある

一定の条件下で計算した場合、シャワー15分間にかかる水道光熱費は、約124円です。

湯船にお湯をためた方が安く済む可能性がありますが、湯船に浸かる場合も髪の毛や体を洗うためにシャワーを使うことになるでしょう。

「湯船＋シャワー」にかかる水道光熱費は「シャワーのみ15分間」より高くなる可能性があります。

お風呂にかかる費用をおさえるためには、シャワーの時間を短くしたり給湯温度の設定を低くしたりする方法を取り入れてみるとよいでしょう。



出典

東京都水道局 水道のご使用について 節水にご協力を

東京都水道局 水質に関するトピック 水道水の水温

東京ガス株式会社 ガス料金表 料金単価計算表 東京地区等 一般料金等 B表 26年4月検針分

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー