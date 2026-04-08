キリンホールディングス（東京都中野区）は2025年6月から、子どもたちの健康をサポートする「キリンキッズケア」プロジェクトを実施している。その一環として、園児を対象に自発的な「免疫ケア」習慣の定着を啓発する「免疫ケアサポートアクション」がある。

J-CASTトレンドは、「免疫ケアサポートアクション」に参加する「免疫ケア推進園」のひとつ、東京・武蔵野もみじの森保育園で、具体的な取り組みの様子を取材した。

紙芝居で示された4つの「パワー」

「免疫ケアサポートアクション」では、「免疫ケア」の大切さを楽しく学べる紙芝居の実施や、子どもたちが楽しみながら参加できる設計で食事・運動・睡眠・手洗い・うがいといった日常生活の基本習慣を自然と身に付けられる環境づくりを目指す。

取材に訪れた日、武蔵野もみじの森保育園で行われたのが、先生による紙芝居「4つのパワーでつよいぞ！ムテキッズ」の読み聞かせだ。

先生の前に園児たちが集まって座った。先生が読む紙芝居は、元気に毎日を過ごせる「ムテキッズ」になるため、「はやね・はやおきパワー」「ごはんモリモリパワー」「てあらいうがいパワー」の「おひさまとあそぼうパワー」の4つが大切だと学ぶ内容だ。

先生は読み終えたあと、「どんなパワーがついたか、覚えてる？」と園児に聞いた。すると園児たちは口々に「ごはんモリモリパワー」など、紙芝居の中で示されたポイントを挙げた。

さらに先生は園児たちに、健康に過ごすために家で実践していることを質問。すると、次々に園児たちが「はいっ」と手を挙げた。順番に指名すると、手を洗う、ご飯をたくさん食べる、といった答えが出てきた。

元気よくストレッチやカニ歩き

紙芝居のあと先生は、健康に過ごすための「きょうのミッション」をどれにするか、話し始めた。

ミッションには、「みんなで５ふん かたづけチャレンジ」「なんしょくたべられる？ いろ コレクター」「おへやを ぐるり かにかに あるき」など10種類。チャレンジ形式で、楽しく遊びながら体を動かしたり、手洗いやうがいの習慣を身に付けたりするものだ。

園児たちに希望を聞いたところ、取材当日は「あしか えび ストレッチ」と「おへやを ぐるり かにかに あるき」に決まった。

「あしか えび ストレッチ」では、息を吸いながらアシカのように背中を伸ばしたり、息を吐きながらエビのように背中を丸めてみたりする。園児たちは床に腹ばいになってアシカのように体をそらせ、次に手足を床についたまま背中を丸めてエビのポーズに挑戦。楽しそうな様子で、笑顔で元気に参加していた。

「おへやを ぐるり かにかに あるき」では、しっかり腰を落としてカニのポーズで歩きながら部屋を一周しようとのお題。ここでは教室の両端に園児たちが分かれ、一方からカニのようなポーズでもう一方に進む。先生が見本となるように、腰を落としてゆっくり横歩きをするのに合わせて、園児たちも両手をカニのはさみのようなポーズで一生懸命進んだ。

園児のひとり、いろちゃんは「『かにかに あるき』が好き！お家でもよくしてる」と楽しそうにコメント。みどちゃんは「（紙芝居を通じて）ご飯をいっぱい食べるようになった」と教えてくれた。

自発的に手洗い・うがいするようになった

武蔵野もみじの森保育園の佐藤衣里園長に「免疫ケアサポートアクション」の取り組みについて聞いた。

園児たちからは、「毎日手洗いをしている」との声をよく聞くようになったという。取り組みには、保護者や園児たちが協力的とのことだ。また以前は、手洗い・うがいなどを園児たちに促す必要があったが、今では自発的にやってくれるようになったと成果を話した。

さらに最近では、園児たちのご飯に対する意識が変わったと佐藤園長。時間を意識してご飯を食べ切ることをがんばる姿が増えてきているとのことだった。

キリンホールディングスは2026年3月23日、同月に幼稚園・保育園を卒園する子どもとその保護者1000組を対象とした調査結果を発表した。調査では、対象の子どもを「令和キッズ」、その保護者が子どもだった頃を「昭和・平成キッズ」としている。

それによると、両者を比べて健康意識はどちらが高いかとの問いに、「令和キッズ」のほうが高いと回答した人が「昭和・平成キッズ」の9.8倍と圧倒した。

また「令和キッズ」は、健康習慣も身に付いているようだ。保護者に聞いたところ、94.1％が「手洗い・うがいが習慣化している」と回答。さらに93.9％が「周囲の体調を気づかうことができている」、88.2％が「せきエチケットができている」と答えた。