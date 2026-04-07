「トランプのイラン侵攻でMAGA分裂」と煽るマスコミのインチキ…データ上「一枚岩で攻撃を支持」事実を無視して報道か

イラン攻撃をめぐり、米国内では「トランプ支持層・MAGAの分裂」が盛んに報じられている。だが、本当にそうなのか。複数の世論調査を精査すると、MAGAの大衆層は8～9割が攻撃を支持しており、実態は「分裂」とは異なる姿が浮かび上がる。なぜ“崩壊説”が広がるのか。その背景にある構造を読み解く。

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量的データの上ではMAGAはほぼ一枚岩で攻撃を支持している

トランプ大統領によるイラン攻撃は、アメリカ国内の政治勢力、とりわけMAGAムーブメントに複雑な反応をもたらした。反トランプのリベラルメディアは盛んに「MAGA分裂」を煽っているが、世論調査のデータを精査すると、実態はより多層的である。

すなわち、大衆レベルのMAGA支持層は圧倒的に攻撃を支持している一方、保守系オピニオンリーダーや論評層の一部が強く反発している。この「大衆支持 × オピニオンリーダー層の対立」という二重構造こそ、今回の事態を理解する上で不可欠な視点である。

今回の論稿では、客観的データと筆者のワシントンD.C.での体験を紹介し、読者により状況の正確な理解を促す一助としたい。

まず、世論調査の数字は極めて明確だ。POLITICO/Public First の調査（3月16日～21日）では、MAGA支持層の81％がイラン攻撃を支持した。同時期のNBC News や CNN のデータを基にした分析でも、MAGA層の支持率は89～90％に達している。

Economist/YouGov の調査でも、そのほかの調査でも結果は概ね同じである。これら複数の調査は一貫しており、量的データの上ではMAGAはほぼ一枚岩で攻撃を支持していると言える。

では、なぜ「分裂」という印象が強調されるのか。その理由は、保守系オピニオンリーダーや論評層の反応が大衆と大きく異なったためである。代表的な例として、右派メディアの象徴的存在であるタッカー・カールソンは、今回の攻撃を「嫌悪すべき決断」と強く批判した。

元Fox Newsの看板キャスターであるメーガン・ケリーも、攻撃の戦略的意義に疑問を呈し、慎重な姿勢を示した。

「トランプが正しいと言うなら正しい」という信頼

また、保守系の大物インフルエンサーであるベン・シャピロは一定の支持を示したものの、攻撃の長期的影響については警戒感を示している。

こうした声はSNSを通じて急速に拡散され、結果として「MAGAは割れている」という印象が増幅された。

しかし、これらの反発はMAGA内部の「論評層」や「思想指導層」に属する比較的少数の意見であり、大衆的支持の流れを変えるほどの規模ではない。

むしろ、MAGAの大衆層はトランプ大統領への個人忠誠を基盤としており、「トランプが正しいと言うなら正しい」という信頼が支持の最大要因となっている。

さらに、今回の攻撃が「短期的な限定攻撃」であり、「地上戦を伴わない」という説明が受け入れられたことも支持を押し上げた。MAGA内部には反介入主義の伝統があるものの、人数の上では「強いアメリカ」を求めるタカ派が多数派であり、今回の攻撃はその価値観と整合的に受け止められた。

では、この反介入主義の伝統はどこから来ているのか。古くはモンロー主義の歴史からも導くことはできるが、MAGAに話題を限定するならば第一次トランプ政権発足時に遡る。

戦争はしたくない反介入主義のリバタリアン系MAGA

反介入主義的な主張はワシントンD.C.では主流ではない。特にトランプ大統領によるMAGA運動が巨大化する前まではその勢力は極めて小さなものでしかなかった。

第一次トランプ政権初期に注目されたAmerica Firstは、この反介入主義のリバタリアン系勢力が伝統的に用いてきた用語である。

第一次政権時代のトランプ大統領は外交安全保障スタッフを揃えることができなかったので、ワシントンD.C.ではリバタリアン系の外交安全保障専門家たちに頼らざるを得なかった。

彼らの発想の特徴は米国が世界から軍事的に手を引くにあたって、ライバルであるロシアとの一定のすり合わせを必要とするというものだ。

筆者は2016年にワシントンD.C.近郊に住居を構えていたが、リバタリアン系の大物であるジョージ・オニール氏に会うことができた。同氏はロックフェラー４代目として知られた人物であり、トランプ大統領の支持者として噂された人物であった。

彼の持論は「世界から戦争と汚職をなくしたい」というもの。その後、彼が支援するリバタリアン保守系の新聞社などにも訪問した。この新聞社は今でも反イラン攻撃の主張を展開しているメディアである。

MAGAは依然としてトランプ大統領を中心にまとまり続けている

トランプ大統領が親露であると揶揄される背景には、この当時からの人脈的な繋がりが影響しているものと推測される。

MAGAは初期段階で入ってきたリバタリアン系とその後に入ってきたトランプ信者の二重構造の形となっている。今回、イラン攻撃に反対しているオピニオンリーダーは前者であり、イラン攻撃を肯定しているトランプ信者は後者である。

したがって、この二重構造を理解していないと、MAGAの動向について見誤ることになるだろう。リベラルメディアはMAGAへの解像度が低く、メディア空間では対立が強調される一方、世論調査では圧倒的支持が確認されるというギャップが生じている。

今回の事例は、MAGAムーブメントの本質を示す重要なケースである。すなわち、MAGAは単一のイデオロギーではなく、「America First」と「トランプ個人への忠誠」という二つの軸が併存する複合的な政治運動である。

この二軸が時に矛盾し、今回のような政策決定を契機に内部緊張が表面化する。しかし、政治的影響力という観点では、大衆層の支持が圧倒的である以上、MAGAは依然としてトランプ大統領を中心にまとまり続けているのだ。

文／渡瀬裕哉 写真／shutterstock