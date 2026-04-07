NY株式6日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　46543.45（+38.78　+0.08%）
ナスダック　　　21914.72（+35.54　+0.16%）
CME日経平均先物　53840（大証終比：+300　+0.56%）

欧州株式6日終値
英ＦＴ100　　休み
独ＤＡＸ　　休み
仏ＣＡＣ40　　休み

米国債利回り
2年債　 　3.852（+0.012）
10年債　 　4.333（-0.008）
30年債　 　4.889（-0.016）
期待インフレ率　 　2.363（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.992（0.000）
英　国　　4.833（0.000）
カナダ　　3.480（-0.002）
豪　州　　5.038（+0.000）
日　本　　2.409（+0.030）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝113.30（+1.76　+1.58%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4683.90（+4.20　+0.09%）

ビットコイン（ドル）
69542.50（+1905.32　+2.82%）
（円建・参考値）
1111万1501円（+304432　+2.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ