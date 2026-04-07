ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 46543.45（+38.78 +0.08%）
ナスダック 21914.72（+35.54 +0.16%）
CME日経平均先物 53840（大証終比：+300 +0.56%）
欧州株式6日終値
英ＦＴ100 休み
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.852（+0.012）
10年債 4.333（-0.008）
30年債 4.889（-0.016）
期待インフレ率 2.363（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.992（0.000）
英 国 4.833（0.000）
カナダ 3.480（-0.002）
豪 州 5.038（+0.000）
日 本 2.409（+0.030）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝113.30（+1.76 +1.58%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4683.90（+4.20 +0.09%）
ビットコイン（ドル）
69542.50（+1905.32 +2.82%）
（円建・参考値）
1111万1501円（+304432 +2.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46543.45（+38.78 +0.08%）
ナスダック 21914.72（+35.54 +0.16%）
CME日経平均先物 53840（大証終比：+300 +0.56%）
欧州株式6日終値
英ＦＴ100 休み
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.852（+0.012）
10年債 4.333（-0.008）
30年債 4.889（-0.016）
期待インフレ率 2.363（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.992（0.000）
英 国 4.833（0.000）
カナダ 3.480（-0.002）
豪 州 5.038（+0.000）
日 本 2.409（+0.030）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝113.30（+1.76 +1.58%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4683.90（+4.20 +0.09%）
ビットコイン（ドル）
69542.50（+1905.32 +2.82%）
（円建・参考値）
1111万1501円（+304432 +2.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ