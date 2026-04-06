ねぐせ。が4月16日(木)17時より、渋谷某所にてフリーライブを開催することを発表した。

先週より、ねぐせ。の公式SNSにて暗号のような謎めいた投稿が3つ投稿されており、リスナーの間では憶測が多く飛び交っていた中、本日その答え合わせとして、フリーライブを開催することを発表した。

ねぐせ。としては初のフリーライブとなり、どんな形態でどんなセットリストで開催されるのか、そして詳細な場所に関しては、渋谷ということ以外はまだ発表されておらず、公式からの続報に注目だ。

なお、ねぐせ。は4月8日(水)に新曲「青春バイブレーション」を配信リリース予定。先日開催した自身主催のフェスでも初披露された「青春バイブレーション」は、新生活の始まった4月にぴったりのポジティヴなエネルギー全開のアッパーチューン。Apple Music、Spotifyで事前登録をした人は、りょたち（Vo, G）の手書き歌詞画像がもらえる。

また、6月28日(日)に自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ＜愛問愛答＞（アイモンアイトウ）の開催も控えている。

「青春バイブレーション」

2026.4.8 Digital Release

STREAMING / DL：http://kmu.lnk.to/xGtWmw

＜ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」＞

2026年6月28日(日) 横浜アリーナ

OPEN 17:00/ START 18:00

特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/ ▼チケット 一般発売中

ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

イープラス：https://eplus.jp/neguse/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-k/ チケット：8,888円(税込) 全席指定

＜ねぐせ。「スペースシャトルで初めての街までツアー 2026 青い春編」＞

2026年3月5日(木) 茨城 mito LIGHT HOUSE

2026年3月6日(金) 栃木 HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

2026年3月13日(金) 長野 NAGANO CLUB JUNK BOX

2026年3月14日(土) 山梨 甲府CONVICTION

2026年3月17日(火) 群馬 前橋DYVER

2026年4月8日(水) 愛知 豊橋 club KNOT

2026年4月9日(木) 静岡 静岡UMBER

2026年4月18日(土) 福島 郡山Hip Shot Japan

2026年4月19日(日) 岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE

2026年5月13日(水) 兵庫 太陽と虎

2026年5月14日(木) 京都 KYOTO MUSE ▼チケット 一般発売中

https://l-tike.com/neguse/

チケット：5,500円（税込）全自由（1drink別）